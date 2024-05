La fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez ha lasciato tutti quanti senza parole. Tra i due ci sono sempre stati alti o bassi, ma nessuno avrebbe mai pensato al divorzio. In queste ore, stando ai vari rumors, Fedez avrebbe un flirt con una ragazza bionda e Chiara Ferragni sembrerebbe trovare molto interessante un campione di tennis. Nel frattempo la Ferragni continua la sua vita tra viaggi e weekend fuori porta sempre in compagnia dello stesso uomo: scopriamo di chi si tratta. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni e Angelo Tropea, amici inseparabili da 17 anni

Chiara Ferragni è tornata a casa, nel suo attico a CityLife a Milano, dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia di alcuni amici, tra cui Angelo Tropea. L’itinerario è quello dello scorso fine settimana: prima una tappa a Roma e poi la fuga a Capalbio. A Roma la Ferragni avrebbe preso parte anche agli Internazionali di tennis, durante i quali avrebbe giocato anche il suo nuovo flirt, ovvero il tennista Alexander Zverev. Finito il fine settimana Chira è tornata a Milano. In una storia su Instagram, come riportato da Leggo, mentre era in macchina dirigendosi verso casa e inquadrando Angelo Tropea seduto dietro, sul punto di addormentarsi, la Ferraggni ha ammesso: “Io e Angi siamo migliori amici da 17 anni e sta trascorrendo tutti i fine settimana con me e io lo amo”.

