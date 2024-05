Chiara Ferragni e il gossip sul campione: cosa succede

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha lasciato tutti quanti senza parole. Sembrano una di quelle coppie perfette uscite dai libri delle favole, eppure è bastato un piccolo scivolone per rompere la magia. Il pandoro-gate avrebbe causato la definitiva rottura tra i due e ora l’ex coppia Vip ha deciso di voltare pagina. Mentre Fedez continua a finire nei guai per vari motivi, Chiara sembrerebbe avere un nuovo flirt. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni ha un flirt con Zverev? L’indiscrezione

Dopo il rap, Chiara Ferragni sembrerebbe aver trovato un nuovo interesse nel tennis. L’imprenditrice digitale potrebbe aver confermato in qualche modo il suo interesse verso un campione e in questo modo il matrimonio con Fedez sarebbe definitivamente archiviato. Stando a quanto riportato dal sito Angolo delle Notizie, la Ferragni avrebbe manifestato il suo interesse nei riguardi di un campione dello sport. Addirittura Angolo delle Notizie parla proprio di vero e proprio flirt, anche se non ci sono finora avvistamenti o segnalazioni particolari. Ma entrambi hanno cominciato a seguirsi ufficialmente sui rispettivi profili Instagram. Chiara Ferragni potrebbe essere attratta dal tennista Alexander Zverev, che ha vinto gli Internazionali d’Italia, svoltisi nella capitale Roma. L’influencer ha pubblicato proprio delle foto che l’hanno ritratta, mentre seguiva i match di questo sport.

