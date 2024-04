Home | Chiara Ferragni in crisi: ecco di quanti soldi ha bisogno per risollevarsi

Chiara Ferragni in crisi, l’annuncio: “Di quanti soldi ha bisogno” – Tempi decisamente difficili per Chiara Ferragni. Il caso del pandoro Balocco avrebbe definitivamente compromesso l’immagine della popolare influencer. Le ammissioni di colpa, le scuse e l’intervista a «Che tempo che fa» non sono servite a molto: l’indagine per truffa aggravata ha avuto come ripercussione diretta la rescissione contrattuale con Safilo e l’esclusione di Chiara Ferragni dalla campagna della Coca-Cola. Ma non solo… (continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni in crisi: ecco di quanti soldi ha bisogno per risollevarsi

Si tratta di danni importanti per Chiara Ferragni, in crisi anche col marito Fedez, che ha lasciato la loro casa da poco acquistata a Milano. Il pandoro gate ha inoltre drasticamente diminuito l’attività dell’influencer sui social. Difatti, la Ferragni starebbe registrando un notevole calo di sponsorizzazioni. (continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni in crisi, l’indiscrezione: cerca soci

Scrive «Il Messaggero»: “Si profila la necessità di un rafforzamento patrimoniale della Fenice srl, società che detiene Chiara Ferragni Brand e si occupa del business legato alle licenze del marchio (dall’abbigliamento ai gioielli ai profumi) ed è lo snodo delle attività dell’influencer e imprenditrice digitale il cui successo si reggeva proprio nella forza di trascinamento dei follower”.

