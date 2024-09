Ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, Stefano De Martino si è raccontato tra famiglia, Santiago e le novità televisive. Lo scorso 2 settembre, infatti, l’ex ballerino di Amici è apparso in Rai per la prima volta nelle vesti di conduttore di Affari Tuoi. La sua presenza ha riscosso un grande successo sin da subito, impresa ardua visto che il suo predecessore era niente poco di meno che l’amatissimo Amadeus. Stefano De Martino però ha ammesso: “Se continuo così mi licenziano”. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino sulla famiglia

Il noto conduttore è molto attaccato alla famiglia d’origine. Il suo varietà “Bar Stella”, porta un nome importante, simbolo della sua storia familiare. “È un bar che è esistito per 120 anni, dal mio bisnonno Michele, poi mio nonno Stefano, con la gestione familiare anche di mio padre. E io, per non essere l’anello debole della catena, l’ho portato avanti a modo mio e quindi è diventato un programma televisivo”, ha raccontato a Bruno Vespa. Per non dimenticare la sua bellissima infanzia a Torre Annunziata, De martino ha comprato la casa dei suoi nonni. “È stato un modo innanzitutto per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me in tutti questi anni e soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura e di tanti ricordi d’infanzia. Fu una grande soddisfazione vedere la faccia di mio padre, anche perché non è uno che accetta facilmente regali”, ha rivelato. (Continua dopo le foto)

Il rapporto con Santiago

Stefano De Martino è innamorato di suo figlio Santiago, avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez. Il ragazzo ha 11 anni e suo padre cerca di esserci sempre per lui. “Santiago sta crescendo, faccio doppi turni per lui. Registro Affari tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza: potendo ritarare il piano di produzione, mi sono reso disponibile a fare anche i doppi turni dal lunedì al mercoledì – e infatti registriamo tantissime puntate al giorno – e questo mi permette di ritornare nel fine settimana da lui”, ha detto. Ricordiamo infatti che Stefano De Martino si è trasferito a Roma, mentre Santiago è a Milano con la madre. Cosa ha detto a proposito del suo esordio ad Affari Tuoi?

