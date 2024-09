“Affari tuoi”, Simona contro il dottore: poi crolla in lacrime – Nella puntata di “Affari Tuoi” trasmessa ieri, mercoledì 11 settembre 2024, protagonista è stata Simona, rappresentante della regione Puglia. La donna ha giocato con il pacco numero 13 dopo trentacinque presenze. La concorrente si è fatta accompagnare dal fidanzato Luca. Una partita molto intensa la loro: la coppia non si è lasciata sedurre dalle offerte del Dottore. (continua a leggere dopo le foto)

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, in onda ieri e condotta da Stefano De Martino su Rai 1, a sfidare il Dottore Pasquale Romano è stata, come dicevamo, Simona, concorrente della regione Puglia, nata a Roccaforzata in provincia di Taranto, che ha giocato con il pacco numero 13 accompagnata in studio dal fidanzato Luca, sottufficiale dell’esercito. (continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, Simona chiama tirchio il dottore: poi le lacrime

Simona ha “accusato” il dottore di essere tirchio («Può fare di meglio», gli ha detto la concorrente quando ha ricevuto l’offerta di 35mila euro), poi è scoppiata a piangere quando si è parlato di suo nonno, ma anche quando ha compreso che si sarebbe portata a casa una cifra importante. Nel suo pacco, infatti, c’erano 50 mila euro. Una cifra destinata a cambiare la vita (o comunque a migliorarla).

