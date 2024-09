“Affari tuoi”, Vittoria bersagliata sui social dopo la puntata – Ad Affari Tuoi è accaduto di tutto nella puntata andata in onda martedì 10 settembre. Protagonista Vittoria dalla Valle d’Aosta, che purtroppo sin dalle prime battute ha chiamato “pacchi rossi”. Il risultato una marea di scatole blu davanti e pochi soldi su cui poter contare. (continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, Vittoria bersagliata sui social dopo la puntata

Il primo cambio si è rivelato subito fatale per la concorrente. La giovane Vittoria ha deciso di scambiare il pacco pescato ad inizio partita per un altro. Poi la scoperta choc: nella scatola che aveva ceduto c'erano 50.000 euro. Finita qui? Assolutamente no. Vittoria ha rifiutato diverse offerte importanti da parte del dottore, che si è mostrato assai abile.

Vittoria verso la fine della partita ha preso un’altra decisione sbagliata: ha accettato di nuovo il cambio del pacco, offerto dal dottore. Il risultato? Ben più cocente. Nel pacco ceduto c’erano 30.000 euro, mentre quello preso era un blu. Manco a dirlo, i telespettatori riversati sui social hanno preso a criticarla, giudicando sbagliata la strategia della ragazza dall’inizio alla fine della partita di “Affari tuoi”.

