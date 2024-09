“Temptation Island”, Federica sgamata dal pubblico a casa: cos’è successo – È ripartito ieri, martedì 10 settembre 2024, Temptation Island. La versione autunnale dello show sentimenti è pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori che non hanno perso una puntata dell’edizione classica, trasmessa in estate. Il format è sempre lo stesso: 7 coppie che mettono in discussione il loro rapporto. Per 21 giorni i fidanzati e le fidanzate vivranno separati in due villaggi diversi, alle prese con 26 tentatori. (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island”, Federica sgamata dal pubblico a casa: cos’è successo

Al timone di “Temptation Island” ancora una volta l’amatissimo Filippo Bisciglia. Tra le coppie Federica e Alfonso, originari di Napoli, che stanno insieme da ben 8 anni, nonostante la giovane età di lei (appena 20 anni). La coppia convive da circa 12 mesi, ma la loro relazione è messa alla prova dall’esagerata gelosia di Alfonso. (continua a leggere dopo le foto)

Federica ha mentito a “Temptation Island”? Cosa ha scoperto il pubblico

Nel video di presentazione, Federica ha raccontato che il suo fidanzato non le permette di uscire con le amiche, andare a ballare o anche solo prendere un gelato senza di lui. Alfonso non le consentirebbe neppure di indossare determinati abiti o costumi da bagno. Proprio per queste ragioni la giovane avrebbe deciso di contattare il programma “Temptation Island”.

