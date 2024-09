“Affari tuoi”, la partita di Marta e Michelle finisce malissimo: volti sconvolti

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi“, programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Il padrone di casa ha accolto dietro al banco la concorrente Marta, originaria delle Marche. Marta è stata accompagnata da sua figlia Michelle. La loro partita purtroppo è finita veramente male. (Continua…)

“Affari tuoi” è un programma televisivo di genere game show. Il programma va in onda nella fascia dell’access prime time e viene trasmesso su Rai 1 dal 2003, ma ha subito uno stop dal 2017 al 2023. È basato sul format olandese “Deal or No Deal”. Con oltre 2300 puntate è uno dei giochi a premi più longevo della televisione italiana. Nel corso degli anni è stato condotto da Paolo Bonolis, Pupo, Flavio Insinna, Max Giusti, Amadeus e attualmente da Stefano De Martino. (Continua…)

La puntata di ieri

Anche ieri, venerdì 20 settembre 2024, è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”. Il conduttore Stefano De Martino ha accolto dietro al banco la concorrente Marta, come rappresentante della regione Marche. La concorrente era accompagnata da sua figlia Michelle. Marta, impiegata in una ditta di distribuzione bevande, ha pescato a sorte il pacco numero 15. La loro partita è iniziata eliminando subito diversi pacchi blu con cifre basse e, nonostante ad un certo punto abbia perso il pacco contenente 300mila euro, è arrivata alla fine con 15mila euro e 200mila euro. La loro partita però è finita malissimo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)