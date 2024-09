Amadeus, la frase al debutto fa discutere: cosa ha detto

Amadeus ieri sera ha debuttato su NOVE con il programma “Chissà chi è“, che in Rai andava in onda con il nome de “I soliti ignoti”. Al debutto sulla nuova rete, però, una frase non è passata inosservata ed ha fatto molto discutere. Per qualcuno si tratta di una frecciatina alla sua vecchia rete. (Continua…)

Amadeus debutta su NOVE con “Chissà chi è”

Dopo la splendida serata del Suzuki Music Party, andato in onda sabato sera, Amadeus ha esordito ieri sera su NOVE con il programma “Chissà chi è”, nuovo titolo per “I soliti ignoti”. “La domenica è un giorno importante per partire perché è il giorno di Fabio Fazio, ma la domenica è un giorno di festa e desideravo iniziare non di lunedì ma di domenica”, aveva detto il noto conduttore televisivo prima del debutto. Nella prima puntata di “Chissà chi è” è stato ospite il comico Lillo e Amadeus si è lasciato sfuggire una frase che non è affatto passata inosservata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)