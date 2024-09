“Ho un tumore”. Dramma per l’ex volto di Canale 5, l’annuncio da brividi sui social

Gossip. Dramma per l’ex volto di Canale 5. Il noto tiktoker ed ex concorrente “L’Isola dei Famosi”, ha rivelato sui social di aver recentemente affrontato controlli medici a causa di un tumore. Secondo le sue dichiarazioni, i medici hanno individuato numerosi piccoli linfomi nel suo corpo, che necessitano di rimozione immediata. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e i follower. (Continua a leggere dopo le foto)

Dramma per l’ex volto di Canale 5: Beppe di Napoli ha un tumore

Dramma per l’ex volto di Canale 5 – Beppe di Napoli, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, ha annunciato, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, di aver scoperto di avere un tumore. “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso”, ha scritto sui social.

