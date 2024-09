“Grande Fratello”, scatta il primo bacio: pubblico incredulo (FOTO)

Gossip. Il cast di questa edizione del “Grande Fratello” sembra promettente, con miglioramenti rispetto a quello dello scorso anno. Tuttavia, i primi dieci giorni hanno mostrato un’atmosfera piuttosto tranquilla, un clima che, come direbbe Angelina Mango, può essere descritto come “La Noia”. Durante la notte, i concorrenti hanno organizzato delle piccole rappresentazioni teatrali. Jessica Morlacchi, chiamata a baciarsi con Luca Giglio, ha declinato l’invito per timidezza. Nel frattempo, tra due partecipanti è scoccata la scintilla: i due si sono lasciati andare a un bacio che non è passato inosservato tra gli altri inquilini della casa. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, scatta il primo bacio

Nella notte, i concorrenti del “Grande Fratello” si sono cimentati in alcune rappresentazioni teatrali. Jessica Morlacchi, chiamata a baciarsi con Luca Giglio, ha preferito rifiutare per timidezza. Tuttavia, la situazione è cambiata con Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che non solo hanno accettato la sfida, ma hanno anche sorpreso il pubblico con il primo bacio di questa edizione.

