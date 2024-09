Beatrice Luzzi rivela: chi è la sua erede al “Grande Fratello”

L’edizione 2024 del Grande Fratello, che ha preso il via lo scorso lunedì, 16 settembre 2024, è carica di novità. Prima fra tutte la reintroduzione di una seconda opinionista. Lo scorso anno, Alfonso Signorini aveva al suo fianco soltanto Cesara Buonamici in studio. Per questa edizione, a sedersi in studio e commentare le avventure dei gieffini c’è anche Beatrice Luzzi, la concorrente più amata della scorsa edizione del reality. La nuova opinionista ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale parla di “vecchie ruggini” con la giornalista del Tg5, ma anche di chi secondo lei è la sua erede nella casa del Grande Fratello. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi si è legata al dito alcuni comportamenti che Cesara Buonamici ha assunto nei suoi riguardi quando lei era concorrente. “Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non avesse preso le mie difese quando sono stata attaccata con toni esagerati, prima, da Massimiliano Varrese e, poi, da Marco Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese, evitando che lo potessi nominare e ha indicato Maddaloni come esempio per tutti. È stata spigolosa con me”, ha raccontato l’opinionista. Beatrice ha anche sottolineato il fatto che lei e Cesara sono donne molto diverse e per questo spesso si contraddicono. “Io sono una che resetta molto, come ho dimostrato ampiamente, dal punto di vista emotivo. Non ho alcun problema, diciamo che non è una questione personale. Abbiamo solo opinioni diverse”, ha detto nell’intervista a Chi. Poi ha fatto una considerazione sulle gieffine. (Continua dopo le foto)

Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici e le gieffine

Ancora parlando della collega opinionista, Beatrice ha poi parlato delle gieffine della casa del Grande Fratello. “Quando è entrata una ragazza molto bella, ovvero Helena Prestes, Cesara è intervenuta perché ha visto un’altra concorrente all’interno della casa, Jessica Morlacchi che aveva le mani giunte e ha detto ‘Stavi pregando che scomparisse immediatamente?’. Come se ci fosse sempre e solo una guerra fra le donne sulla bellezza, a prescindere. Mi sembra una visione superata. Tanto che, quando è stato chiesto a un’altra ragazza, Yulia Bruschi con chi avesse legato di più nella casa, la concorrente ha fatto il nome di Helena – le parole della Luzzi -. Oggi le ragazze solidarizzano fra di loro, sono spesso attratte dalla bellezza reciproca e questo rende la cifra dello scarto culturale che c’è fra la nuova generazione e le precedenti”, ha affermato, spiegando che, a suo parere, Cesara ha “un’impostazione démodé sulle questioni femminili”. Chi è la sua erede tra le inquiline della casa in questa edizione?

