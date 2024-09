Giorgia, finalmente la proposta di matrimonio: poi la straziante rivelazione. La cantante Giorgia Todrani, in arte solo Giorgia, è la protagonista della copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. In vista del suo nuovo ruolo ad X Factor, il magazine ha deciso di dare spazio alla cantautrice per raccontare la sua vita tra carriera e vita privata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giorgia, la cantante si racconta in un’intervista

Nata nel 1971, autentica romana, Giorgia è riconosciuta come una delle voci più straordinarie della musica italiana, capace di unire tecnica, preparazione e intensità emotiva. Nell’intervista pubblicata sul magazine, Giorgia ha affrontato diversi temi: dalla politica alla sua nuova esperienza come giudice a X Factor, fino ad aprirsi sulla sua vita privata. In merito a quest’ultima, ha condiviso alcune confidenze che riguardano anche il suo compagno, il ballerino e insegnante di danza Emanuel Lo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giorgia sul rapporto con Emanuel Lo

Dalla confessione di Gioriga traspare una relazione che ha dovuto affrontare momenti burrascosi e misurarsi con alcune pesanti problematiche. Già in un’intervista a Verissimo, l’ex insegnante di “Amici” aveva descritto il rapporto con il ballerino Emanuel Lo, di 8 anni più giovane: “Non ci siamo fatti mancare niente in questi 20 anni. Abbiamo vissuto tutto quello che deve vivere una coppia: i momenti felici, i litigi, l’amore per un figlio, la separazione, l’odio e di nuovo l’amore“.

