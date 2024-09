Fedez, nuovo scoop di Fabrizio Corona: “Ha tradito Chiara con una famosa”. L’ex re dei paparazzi ha commentato le nuove vicende che hanno visto come protagonisti Fedez, Tony Effe e (di riflesso) anche Chiara Ferragni cercando di spiegare i retroscena della faida. Rispolverando anche i motivi dietro alla rottura dei Ferragnez, Corona ha poi sganciato una bomba sulla loro relazione. A detta sua, infatti, Fedez avrebbe tradito la moglie con una famosa. Di chi si tratta e quando sarebbe successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lite nel fuorionda: succede di tutto

Leggi anche: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, tensione in diretta: il gesto di lei spiazza

Pochi giorni fa Tony Effe ha pubblicato il suo dissing a Fedez intitolato "Chiara". Si tratta di un dissing molto valido e con accuse pesanti verso Fedez, ma siccome mi sembra che molti lo abbiano ascoltato in modo superficiale ho deciso di analizzarlo barra per barra. — Luca (@enzorametti) September 22, 2024

“Chiara era distrutta”: parla Fabrizio Corona

Un dissing tra i rapper Fedez e Tony Effe, che tira in ballo anche Chiara Ferragni, sta infiammando le scene nelle ultime settimane. A questo proposito, Fabrizio Corona ha deciso di buttare altra benzina sul fuoco facendo delle rivelazioni choc durante una puntata del podcast Gurulandia.

Per inquadrare il dissing e le frecciatine di oggi, Fabrizio Corona è andato a ritroso fino alla rottura tra i Ferragnez. Le sue parole sono state riportate da Biccy. “Quando si sono separati Fedez e Chiara Ferragni, lei era in decadenza totale, aveva perso tutto e tanti pensavano che la rottura fosse una montatura. – ha spiegato Credevano che fosse una mossa per distogliere l’attenzione, ma non era affatto così.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: La figlia vip si è laureata: le foto con la madre e la sorella

Leggi anche: “Uomini e donne”, esterna di fuoco: scatta il bacio tra Gemma e il cavaliere

Il dissing tra Fedez e Tony Effe

“Ora qualcuno pensa che sia fake anche la storia del dissing. – ha continuato Fabrizio Corona – Magari, ma non è così. A livello di marketing è stata una cosa pazzesca, peccato che non è organizzata, ma è reale”. L’ex re dei paparazzi ha quindi voluto approfondire un nodo centrale rimasto ancora irrisolto, protetto dal riserbo dei due diretti interessati, ovvero il motivo dietro alla rottura di Fedez e Chiara. Corona ha parlato con convinzione di un tradimento di Fedez con una famosa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva