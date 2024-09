Ieri sera, 24 Settembre 2024, su Canale 5 in prima serata è andata in onda la terza puntata di questa diciottesima edizione del Grande Fratello. Alla guida del programma come sempre Alfonso Signorini, aiutato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. Rebecca Staffelli alla postazione social. Diverse sono state le emozioni nel corso della puntata e ad un certo punto, con gli animi surriscaldati, nel corso di un fuorionda sarebbe avvenuta anche una lite. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, gaffe della regia che dimentica il microfono aperto: si è sentito tutto

Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta la censura nella notte su Iago Garcia: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo crolla in lacrime: “Dura accettare cosa è successo” (VIDEO)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato nominato: i nomi

“Grande Fratello”, lite nel fuorionda: succede di tutto

Alfonso Signorini ha dato il via alla terza puntata del Grande Fratello 2024 parlando delle simpatie nate nella Casa, che hanno già generato dinamiche interessanti, ovvero quelle tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e Javier Martinez e Helena Prestes. Poi nel corso della serata c’è stato un momento particolarmente toccante con Luca Calvani. Durante il suo intervento, Luca ha commosso non solo i suoi compagni di avventura nella casa, ma anche il pubblico. Parlando dell’affetto che nutre per i genitori, che purtroppo non sono più fra noi, Calvani ha condiviso ricordi e sentimenti, mettendo in luce la profondità delle sue emozioni. Questo momento di sincerità ha suscitato applausi e comprensione da parte degli altri concorrenti, creando un’atmosfera di vicinanza e supporto reciproco. Dopo questo momento toccante c’è stata una gaffe di Signorini e una lite nel fuorionda.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”