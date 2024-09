“Grande Fratello”, scatta la censura nella notte su Iago Garcia: cos’è successo

La nuova edizione del Grande Fratello sta letteralmente conquistando il pubblico di Canale 5 giorno dopo giorno. Il cast costruito da Alfonso Signorini sembra piacere molto ed è già riuscito a creare delle belle dinamiche a pochi giorni dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nella notte è avvenuto però un fatto decisamente particolare che non è sfuggito ai fan del programma. Iago Garcia è stato censurato mentre parlava con delle coninquiline. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo crolla in lacrime: “Dura accettare cosa è successo” (VIDEO)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato nominato: i nomi

Leggi anche: “Grande fratello”, Amanda nella notte fa un rivelazione su Loredana Lecciso

Leggi anche: “Grande Fratello”, Luca senza freni: la confessione a luci rosse spiazza tutti (VIDEO)

“Grande Fratello”, Iago Garcia censurato: cos’è successo

Attualmente nella casa del Grande Fratello ci sono 17 concorrenti, 8 uomini e 11 donne. Ieri sera alcuni gieffini si sono radunati in giardino per parlare di queste prime giornate nella casa e Iago Garcia ha fatto notare come le donne siano in maggioranza e dopo una riflessione ha spiegato quale potrebbe essere il motivo di questa mancata parità. L’attore de il Segreto però ha toccato un tasto sensibile e si è fatto “censurare” dalla regia. Iago parlando con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi ha detto: “Non siamo in numero pari, ma per quello che è successo, lo sapete. Quello… Giuliano!“. La regia ha subito tolto l’audio. Pochi secondi dopo l’audio è tornato e in coro i gieffini hanno risposto: “Che è successo? Giuliano?”. Iago Garcia ha risposto: “Quella cosa con lui“. I ragazzi si sono fatti dei segni e Tommaso ha commentato: “Ah, io non lo sapevo“. Da questo momento in poi la regia ha cambiato immagini.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”