Gossip. “Grande fratello”, Amanda nella notte fa un rivelazione su Loredana Lecciso. “Con la sua spontaneità e con la voglia di sorprendere Amanda Lecciso è pronta a viversi questa avventura”: i canali ufficiali del reality show “Grande Fratello” hanno annunciato l’ingresso della nuova gieffina nella Casa più spiata d’Italia. La 36enne ha già cominciato ad ambientarsi e, nella notte, ha fatto qualche confessione sul passato televisivo della famosissima sorella. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Luca senza freni: la confessione a luci rosse spiazza tutti (VIDEO)

Leggi anche: Lino Giuliano, le nuove ambizioni dopo la squalifica dal “GF”

Con la sua spontaneità e con la voglia di sorprendere Amanda Lecciso è pronta a viversi questa avventura #GrandeFratello 💖 pic.twitter.com/3lcrBgJdKz — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2024

“Grande Fratello”, Amanda Lecciso entra nel cast

In coda alla prima puntata della nuova edizione del “Grande Fratello”, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato l’arrivo imminente di una nuova gieffina. “La sesta concorrente che entrerà, vi sorprenderà. Si chiama Amanda e Lecciso di cognome. – ha sottolineato – È la sorella di Loredana Lecciso. Abbiamo una Lecciso tra noi”. Amanda è la minore delle sorelle tre Lecciso. Loredana e Raffaella, le gemelle, sono ben note dopo essere spesso apparse sul piccolo schermo come coppia artistica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Temptation Island”, Fabio confessa il tradimento: poi il colpo di scena al falò con Sara

Loredana Lecciso accompagna Amanda

Per chi ha amato la televisione italiana degli anni 2000, le parole “sorelle Lecciso” rispolverano memorie gloriose di comparsate ironiche. Anche Amanda si era unita alle sorelle Loredana e Raffaella, ma finora la sua esposizione mediatica era sicuramente stata inferiore. Tuttavia, le cose stanno per cambiare perché la 36enne ha varcato la porta rossa ed è entrata nella casa più spiata d’Italia. Per il suo ingresso al “Grande Fratello”, l’attrice ha scelto di farsi accompagnare proprio dalla sorella Loredana, conosciuta anche come la compagna del cantante Al Bano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva