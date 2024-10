Home | “Otto e Mezzo”, paura in diretta per Angela Rodicio: “Tremano le case”

Nel salottino di Lilli Gruber, durante il suo talk-show quotidiano in onda su La7, paura in diretta nella puntata di ieri, lunedì 30 settembre. Una puntata che si apre sulla crisi in Medio Oriente, il tutto nelle ore successive all’operazione di terra di Israele in Libano, in cui è stato eliminato Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. In diretta da Gerusalemme, l’inviata Angela Rodicio.

Otto e mezzo

L’escalation di violenza in Medio Oriente è preponderante, Israele ha massivamente attaccato anche il Libano, uccidendo Hassan Nazrallah, il leader di Hezbollah, e dando il là a un’offensiva di terra. Le forze dell’Idf sono state avvistate dal lato libanese nella zona di Wazzani, nel settore orientale della linea di demarcazione. I militari del Paese dei cedri si ritirano dalle postazioni di frontiera. Di questo si discute a Otto e Mezzo, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber. Ospiti in studio Lucio Caracciolo, direttore di Limes ed esperto di geopolitica, e anche Corrado Augias, giornalista e firma storica di Repubblica, e Silvia Sciorilli Borrelli

