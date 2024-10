Home | “Affari tuoi”, le new entry per la Basilicata spaventano la concorrente

Gossip.“Affari tuoi”, le new entry per la Basilicata spaventano la concorrente – Nella puntata di ieri, lunedì 30 settembre 2024, Alessia da Pescara gioca con il pacco numero 4 dopo 32 puntate. Ad accompagnarla c’è suo padre Alesio, che commenta: “C’è stato un errore all’anagrafe, mi hanno messo una sola s”. All’inizio della puntata, Stefano De Martino annuncia l’arrivo di una doppia new entry: una coppia di gemelle da Potenza. La concorrente è un’insegnante di tennis con un passato da giocatrice, costretta a lasciare il campo a causa di un problema alla schiena, che è stato risolto da un fisioterapista, diventato poi il suo compagno. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, la partita di Alessia

Dopo aver aperto due pacchi blu, Alessia perde 200mila euro. “Sto andando a sensazione”, confessa la concorrente. Suo padre, purtroppo, non ha più fortuna e anche i 300mila euro sfuggono. I tiri successivi sembrano più incoraggianti, ma a far lievitare l’umore dei partecipanti è Tony, presente in studio, che si lancia in un balletto. “Sono felice che sia qui”, afferma Alessia, mentre il conduttore scherza: “Non farmi l’occhiolino”. La partita è caratterizzata da battute e riferimenti al tennis. Rimangono in gioco più pacchi blu che rossi, con quelli contenenti 30mila, 75mila e 50mila che vengono eliminati uno dopo l’altro. Alessia decide di cambiare il pacco 4 con il 17, una scelta fortunata, dato che aveva pescato zero euro.

