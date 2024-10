Barbara D’Urso, cachet da capogiro a “Ballando con le stelle”: la cifra – La notizia del ritorno in tv di Barbara D’Urso ha sorpreso un po’ tutti. Dopo anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, l’ex conduttrice di “Pomeriggio 5” ha accettato di partecipare a “Ballando con le Stelle” in onda su Rai 1. Carmelita, come la chiamano affettuosamente i fan, non sarà una concorrente, ma sarà presente il prossimo sabato come ballerina per una notte. (continua a leggere dopo le foto)

Barbara D'Urso, cachet da capogiro a "Ballando con le stelle": la cifra

Quella di Barbara D’Urso sarà un’esperienza molto breve, dunque, allo show del sabato sera di Rai 1. E il pubblico si è diviso sui social: c’è chi avrebbe preferito vederla nel cast, chi è contento di ritrovarla sul piccolo schermo anche se per pochi minuti. Tanti si sono poi posti una domanda: quanto costerà la sua ospitata? Il cachet della conduttrice sarebbe da capogiro. (continua a leggere dopo le foto)

Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle”: il cachet per una sola serata

Secondo quanto riporta «Dagospia», dietro l’ospitata di Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle”, prevista per sabato 5 ottobre 2024, ci sarebbe una vendetta della Rai nei confronti della Mediaset. “L’ultima bega, tra gli alleati di centrodestra, riguarda la tv, ma stavolta non c’entrano né gli intrighi per le poltrone né questioni venali come il canone: c’entra Barbara D’Urso. Quella che a prima vista potrebbe apparire come una notiziola televisiva, nasconde l’ennesimo dispettuccio tra i partiti di maggioranza”, si legge nel “Dagoreport”. A lanciare l’indiscrezione per primo Giuseppe Candela, ricorda il sito di Roberto D’Agostino, che poi svela il cachet da sogno della conduttrice.

