Paolo Del Debbio, duro botta e risposta con l’ospite in studio – Baby gang che seminano il terrore in molte città italiane e microcriminalità. Di questo si è parlato a “Dritto e rovescio”, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. In trasmissione si è tornati a porre l’accento sulle bande di giovani ormai fuori controllo in metropoli come Milano. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Petrolini, il messaggio all’ex dopo il ritrovamento del primo figlio

Leggi anche: Meteo, incubo maltempo: pericolo bombe d’acqua e violenti temporali

Paolo Del Debbio, duro botta e risposta con l’ospite in studio

Nella puntata di giovedì 26 settembre, in studio, a “Dritto e Rovescio”, è stato invitato anche il “re dei maranza”, famoso sui social come cantore delle gesta di questi gruppi che in genere sono composti da italiani di origine nordafricana. Si è dibattuto parecchio sull’abitudine di molti ragazzi di girare armati di coltello: “Magari mi ammazzano una volta per strada come può succedere a chiunque però non sento il bisogno di portarmi un coltello in tasca, perché non frequento ambienti dove penso che ci sia gente che probabilmente mi accoltella”, il commento del conduttore. (continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio replica duramente all’ospite in studio

Il giovane invece ha replicato che per uscire di casa bisogna avere un coltello in tasca: “Dipende dove vai e dal posto in cui stai, perché se sto andando in un posto in cui so che c’è gente pericolosa devo portarmi qualcosa dietro, perché non si sa mai signor Paolo, se mi aggrediscono e muoio…”. Tali riflessioni però non hanno colpito del tutto il padrone di casa. Del Debbio si è sentito di replicare severamente e le sue parole hanno ricevuto l’applauso del pubblico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva