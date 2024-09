Dopo un esordio in qualità di attrice, Mara Venier ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica In, che ha presentato per quindici stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione, le è valso i soprannomi di Signora della domenica e Zia Mara. Durante le puntata di ieri, 29 Settembre 2024, la Venier ha perso la pazienza in diretta. Vediamo insieme che cos’è successo nel dettaglio. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Domenica In”, grande imbarazzo per Mara Venier: la gaffe in diretta

Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier fa il nome del suo successore

Leggi anche: “Domenica In”, il duro sfogo di Mara prima di chiudere la stagione

Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier va su tutte le furie: “Silenzio” (VIDEO)

“Domenica In”, Mara Venier perde la pazienza in diretta: cos’è successo

Imprevisto a Domenica In, con Mara Venier che ha completamente perso la pazienza nel corso della diretta di domenica 29 settembre 2024. La conduttrice non è riuscita a trattenere un gesto di stizza nei confronti dei suoi collaboratori in un preciso momento della trasmissione, di ritorno da una pausa pubblicitaria, quando a causa di un malinteso la signora dalla tv italiana si è trovata costretta a strigliare la squadra del programma.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”