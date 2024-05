“Domenica In”, Mara Venier va su tutte le furie: “Dovete tacere” – Mara Venier nella puntata di Domenica In di ieri, domenica 26 maggio 2024, ha ospitato Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, il celebre presentatore televisivo morto nel 2009. Prima di dare il via alla chiacchierata, la padrona di casa è montata su tutte le furie. (continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Mara Venier va su tutte le furie: “Silenzio”

“Erano anni che desideravo averla ospite, a Domenica In. Ha accettato l’invito proprio oggi che Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Sono onorata di avere qui Daniela Bongiorno”, con queste parole Mara Venier ha accolto in studio Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, di cui ieri ricorreva il centenario della nascita. Dopo averla salutata e dopo essersi sedute sugli sgabelli, la conduttrice si è stizzita con i presenti in studio. (continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Mara Venier sgrida i presenti in studio

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto dietro le telecamere, ma dalle dichiarazioni di Mara Venier sembra proprio che alcuni tecnici o autori del programma stessero facendo troppo baccano, disturbando le due donne in mezzo allo studio.

