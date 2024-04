Anita Olivieri, la rivelazione su Alessio stupisce

Tante le vicende d’amore nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra il tanto tormentato amore tra la vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il colpo di fulmine tra Letizia e Paolo e l’ambigua storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Quest’ultimi sembrano essere più felici e affiatati che mai e, sui social, condividono spesso storie insieme. La 26enne risponde spesso alle domande che i fan le fanno su Instagram e in questa occasione ha fatto una rivelazione che ha stupito i fan

Leggi anche: “Grande Fratello”, la rivelazione di Greta su Sergio e la sua ex

Leggi anche: Beatrice Luzzi, l’annuncio strappalacrime sui figli

Anita, la rivelazione su Alessio

A discapito di quelli che pensavano che tra Anita e Alessio fosse solo strategia nata nella casa per cercare di arrivare in finale, ad un mese dalla fine del reality, la coppia sembra più innamora ta che mai. Per ora Anita e Alessio non convivono, perché lei vive a Roma e lui a Milano. Intanto nelle ultime ore la ragazza ha condiviso nelle proprie storie Instagram la domanda di una fan che le ha chiesto quale sia stata la frase più bella che le ha dedicato Alessio. Ecco cosa ha risposto. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)