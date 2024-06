“Domenica In”, Mara Venier fa il nome del suo successore

Si è da poco chiusa un’altra stagione di “Domenica In“. Anche quest’anno il programma ha avuto grande successo su Rai 1. Mara Venier è stata confermata al timone della trasmissione anche per il prossimo anno. Nel frattempo, però, la conduttrice fa il nome del suo successo in un’intervista. (Continua…)

“Domenica In” chiude col botto

Anche quest’anno “Domenica In” è stato uno dei programmi più visti della televisione italiana. Il noto programma televisivo è stato riportato al successo da Mara Venier, ormai per tutti la Signora della domenica. La conduttrice è stata ovviamente riconfermata anche per l’anno prossimo, nonostante ogni anno pare sia l’ultimo per lei. Ed invece anche l’anno prossimo la conduttrice sarà al timone del programma. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)