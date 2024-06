“Domenica In”, il duro sfogo di Mara prima di chiudere la stagione

Ieri, domenica 2 giugno programmi Rai e Mediaset hanno salutato il pubblico per la chiusura dei palinsesti invernali e dare il via alla stagione estiva della televisione. Sul primo canale della Tv di Stato, Mara Venier ha assicurando che a settembre sarà ancora al timone di Domenica In, nonostante volesse “assolutamente finire quest’anno. Con quindici edizioni, il record dei record. Non le ha fatte mai nessuno“, ha confessato in un’intervista. Prima di chiudere il programma pero, la Zia si è lasciata andare ad un duro sfogo.

L’ultima puntata di Domenica In

Non sono mancate le lacrime da parte di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In. “Siete dei disgraziati, volevo finire normale“, ha scherzato Mara, commossa davanti alla sorpresa confezionata per lei dagli autori: un video con i momenti più emozionanti del programma che lei ha condotto per quindici edizioni, dalla prima del 1994 all’ultima appena conclusa, con i volti di chi, come lei, ha scritto la storia del programma di Rai 1. E poi, ancora, le immagini del periodo dello studio vuoto durante il loockdown, gli abbracci mancati con i suoi ospiti, i racconti sulla guerra in Ucraina. Una raccolta di frammenti di storia che hanno reso il momento dei saluti davvero toccante. (continua dopo le foto)

In studio è arrivato un dolce: “Questa torta è perché sono più di 500 le puntate da quando ho iniziato Domenica In nel 1994” ha detto Mara soffiando le candeline. “Voglio ringraziare tutti, da quando ho iniziato 30 anni fa”, ha proseguito ancora la conduttrice, raggiunta dal direttore del Day Time della Rai Angelo Mellone a cui ha rivolto le sue parole. “Lui come Roberto Sergio mi sono stati vicini nel momento più difficile. È stata un’edizione bellissima ma la più difficile. Angelo come te nessuno, non lo dimenticherò mai“, ha detto ancora Mara. Da parte di Angelo Mellone, parole di stima, affetto e fiducia per Mara che tornerà in tv anche a settembre: “Pensiamo alla prossima edizione di Domenica in“, ha esclamato Mellone. Prima dei saluti in studio, però, Mara aveva confessato ben altro.

