Arisa è una cantante e personaggio televisivo italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria Nuove proposte al 59º Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Ha proseguito la carriera partecipando al Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, per sei volte. Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma TV Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizioni italiane del talent show X Factor. Nel 2011 ha debuttato nel cinema come attrice e doppiatrice. Nel 2015 è stata co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo. Nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola. Arisa è stata anche professoressa di canto ad Amici. Dal 2023 ricopre il ruolo di giudice a The Voice Kids, The Voice Senior e The Voice Generations. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Chiamate l’ambulanza!”: Malore tra la folla al concerto di Arisa

Leggi anche: Arisa, l’ultima donna ad aver vinto Sanremo rompe il silenzio su Angelina Mango

Leggi anche: Rocco Siffredi: “Ho una proposta per Arisa”, fan esplodono di gioia

Leggi anche: Arisa, choc dopo la foto: viene travolta così, parole pesantissime

Arisa ha parlato dei suoi oggetti intimi: fan sconvolti

Lo scorso 10 Maggio 2024 è uscito il nuovo singolo di Arisa, Baciami stupido. Un brano dalle sonorità estive che vuole celebrare l’amore universale in qualsiasi forma e segna il suo ritorno in una major dopo l’esperienza da indipendente del progetto precedente. La cantante ad FQMagazine ha descritto così questa sua nuova canzone: “Baciami Stupido è un brano molto energico e trasversale dedicato a tutto il pubblico, sia a quello che mi segue in tv che a quello che mi segue solo per la musica. È un’onda meccanica che spera di propagarsi in lungo e in largo per anticipare la vera esplosione che avverrà, incrociando tutte le dita che ho, nel corso dei mesi futuri, ricostruendo pian piano su altre fondamenta. Siamo al primo gradino, quello che saluta l’estate, le piazze, le spiagge. Il bello delle canzoni è che sono delle narrazioni più o meno fantastiche, delle digressioni sulla realtà, quindi non necessariamente riflettono un momento in particolare. Il tema è giocoso, racconta l’eterno inseguirsi tra due amanti, ma sfiora pure temi più importanti come quello del consenso. Anche in una canzone leggera possono esserci messaggi profondi, basta saperli ascoltare”. Rimanendo in temi di “baci”, tempo fa, attraverso i social, ha mostrato i suoi sexy toys, lasciando i fan senza parole.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”