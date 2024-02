Arisa, l’ultima donna ad aver vinto Sanremo rompe il silenzio su Angelina Mango

Gossip. Sanremo, Arisa ha deciso di rompere il silenzio dopo la vittoria di Angelina Mango all’ultima edizione del festival. La cantante era stata l’ultima donna a vincere il festival prima della nuova giovane vincitrice. Scopriamo insieme le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, la vittoria di Angelina Mango

Quest’anno è andata in onda la settantaquattresima edizione dei Festival di Sanremo. Amadeus ha salutato il pubblico, confermando che quello di quest’anno sarebbe stato il suo ultimo festival in veste di conduttore e direttore artistico. Anche questa edizione è stata un successo in termini di ascolti, superando persino i record dello scorso anno. Nonostante alcune polemiche, tutti e trenta i concorrenti hanno ricevuto una discreta accoglienza da parte del pubblico. Angelina Mango si è aggiudicata la vittoria di Sanremo, portandosi a casa il primo posto tanto sognato. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, le parole di Arisa su Angelina Mango

Anche quest’anno si è concluso il Festival di Sanremo, che ha visto per l’ultima volta Amadeus alla conduzione e alla direzione artistica. La vincitrice di questa settantaquattresima edizione è stata Angelina Mango, figlia del noto cantante Pino Mango, scomparso nel 2014 durante un concerto di beneficenza. L’ultima donna ad aver vinto Sanremo, prima di Angelina, è stata Arisa. L’artista si è congratulata con la giovane cantante attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo. Ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa terra e questo mi rende ancora più fiera. Che tu possa cara Angelina Mango arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro te stessa. Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa. Sei grande! Ti voglio bene”. L’ultimo Festival condotto da Amadeus ha visto vincere due donne, una nel circuito Giovani e l’altra nel circuito Big. Questo non accadeva dal lontano 2002, quando a vincere furono rispettivamente Alexia e Dolcenera. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Angelina Mango, vita, carriera, musica

Angelina Mango ha vinto la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Figlia d’arte, nel 2022 ha partecipato al talent show di Canale Cinque “Amici”, riscuotendo un grande successo da parte del pubblico. Angelina è nata a Matera nel 2001 ed è figlia del cantautore Pino Mango, morto prematuramente nel 2014 a causa di un infarto. L’artista si stava esibendo in un concerto di beneficienza. Angelina Mango ha sempre vissuto immersa nella musica e nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo “Va tutto bene”.