Bomba nella Tv italiana: la famosissima confessa tutto senza peli sulla lingua

Il suo nome è Loredana, ma noi tutti la conosciamo come Lory. Nata nel 1958 a Povegliano in provincia di Verona, raggiunge una certa popolarità come soubrette televisiva e come attrice cinematografica tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta. Una vita sentimentale turbolenta e da sempre al centro della cronaca rosa. Negli Anni ’80 sarà famosissimo e romanzato da tutti i giornali dell’epoca l’episodio del dono di un rubino da parte del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi a bordo del panfilo Nabila (la “nave più spettacolare del mondo”). Nel corso degli anni la showgirl avrà numerosi e illustri flirt con George Harrison, Gianni Agnelli, Roberto Mancini. Il matrimonio con Eric Clapton e la perdita dei figli. Questo e tanto altro è Lory del Santo, che in una passata intervista si è lasciata andare a confessioni piccanti.

La carriera

Lory Del Santo debutta al Festivalbar del 1975 a soli sedici anni. Nel 1980 partecipa in rappresentanza dell’Italia a Miss Universo posando come modella, senza classificarsi per le sfilate finali. L’anno successivo arriva il debutto in televisione, nel programma di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo Tagli, ritagli e frattaglie, dove Lory veste i panni della donna sexy un po’ svampita, stereotipo molto di moda in quegli anni. Da qui la sua carriera decolla. Il lancio della Del Santo è assicurato, vista la sua grande carica erotico-sensuale che turba i sonni degli italiani in prima serata.



Nell’estate del 1981 il settimanale Panorama le dedica una copertina in cui appare nuda, distesa su un lenzuolo bianco, in una posa alla Marilyn Monroe. Il suo successo si consolida con la partecipazione al varietà televisivo “Drive In”, pure se vediamo la Del Santo anche in “Bum bum all’italiana” e “Sponsor City“. Il suo ruolo è sempre quello che le hanno affibbiato Arbore e De Crescenzo: la bella svampita che mostra le sue grazie in pose provocanti e si finge ingenua e inconsapevole. Nel mondo del cinema Lory Del Santo è stata una meteora ancor più che in televisione e la parte che ha sempre interpretato è quella della svampita che irretisce gli uomini con la sua ingenuità sensuale. E che uomini! Tra i più importanti nel mondo del cinema e dello spettacolo che hanno provato a sedurla in tutti i modi.

