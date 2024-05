Home | Elisabetta Canalis, le dichiarazioni a sorpresa del suo famoso ex

Elisabetta Canalis ha fatto battere il cuore di molti italiani. La sua vita sentimentale è sempre stata molto movimentata. Come spesso è accaduto alle veline, anche lei è stata fidanzata con più di un calciatore. Di recente, uno dei suoi ex fidanzati ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni a sorpresa sulla loro storia d’amore. (Continua…)

Chi è Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è una famosa showgirl, modella e attrice. È nata a Sassari il 12 settembre 1978 ed ha raggiunto il successo nelle vesti di velina di “Striscia la Notizia“. In seguito ha studiato recitazione, vestendo i panni di attrice nella serie tv “Carabinieri”. Ha esordito anche al cinema con il cinepanettone “Natale a New York”. Nel 2011 è stata valletta del Festival di Sanremo, affiancando Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ha poi condotto un programma per TV8, “Vite da Copertina”. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

La vita sentimentale di Elisabetta Canalis è sempre stata molto movimentata. L’ex velina è finita spesso sui settimanali di gossip per le sue relazioni amorose. Nei primi anni 2000 ha avuto una storia d’amore con Christian Vieri, con il quale ha formato il classico connubio velina-calciatore. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata legata sentimentalmente a George Clooney. In seguito ha conosciuto il chirurgo americano Brian Perri e i due sono convolati a nozze il 14 settembre 2014. La coppia ha avuto anche una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles. La storia con il chirurgo, però, è tramontata. Di recente, uno dei suoi ex storici ha rilasciato alcune dichiarazioni a sorpresa sul loro flirt. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)