Elisabetta Canalis, l’ultimo scatto è bollente e spiazza tutti

Elisabetta Canalis Instagram. Passano gli anni ma la bellezza di Elisabetta Canalis non tramonta mai. La showgirl sarda resta una delle modelle più belle in Italia e nel mondo. Il sogno proibito di moltissimi italiani. La Canalis, di recente, ha pubblicato uno scatto molto bollente sul suo account Instagram. La foto è divenuta virale, ottenendo migliaia di interazioni in pochissimi minuti. (Continua…)

Chi è Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è una delle modelle più famose in Italia. È nata a Sassari il 12 settembre 1978 ed ha raggiunto il successo nelle vesti di velina di “Striscia la Notizia”. In seguito ha vestito i panni di attrice, figurando nella serie tv “Carabinieri” e al cinema con il cinepanettone “Natale a New York”. Nel 2011 è salita sul palco dell’Ariston di Sanremo nel ruolo di valletta, affiancando Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca e Paolo. Di recente ha vestito anche i panni di conduttrice, presentando il programma “Vite da Copertina”, in onda su TV8. (Continua…)

Le notizia sulla sua vita privata

La vita privata e soprattutto sentimentale di Elisabetta Canalis è stata piuttosto movimentata. L’ex valletta di “Striscia la Notizia”, nei primi anni 2000, ha avuto una storia d’amore chiacchieratissima col calciatore Christian Vieri. Dopo la fine della relazione amorosa con l’attaccante, Elisabetta Canalis ha ritrovato il sorriso accanto all’attore George Clooney. La loro storia d’amore è durata da luglio 2009 a giugno 2011. In seguito ha conosciuto il chirurgo Brian Perri, con il quale si è sposata ad Alghero. La coppia ha avuto una figlia, Skyler Eva, ma di recente hanno annunciato il divorzio. (Continua…)

Elisabetta Canalis Instagram, l’ultimo scatto è bollente

Essendo una delle modelle più famosa in Italia e nel mondo, Elisabetta Canalis è molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Di recente, proprio sul popolare social network, ha pubblicato uno scatto molto bollente, che ha mandato in estasi i fan. La foto è diventata virale, ricevendo migliaia di interazioni in pochissimi minuti.