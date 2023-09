Jolanda De Rienzo, lo scatto è bollente: l’asciugamano la copre a fatica

Jolanda De Rienzo è una famosa giornalista sportiva di Sportitalia. Nata il 23 marzo 1984, Jolanda De Rienzo è originaria di Napoli. Dopo il liceo ha frequentato l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e si è laurea in Scienze della Comunicazione. Il suo debutto in tv è avvenuto con il programma Restate con noi, dedicato alla salute e al benessere, e a seguire con Goal Show con Walter De Maggio. In seguito la conduttrice ha preso parte a Aspettando Calciomercato su Sportitalia e ad alcune dirette di Champions League. La De Rienzo è seguita moltissimo anche sui social e poche ore fa ha lasciato i suoi fan su Instagram completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Jolanda De Rienzo, lo scatto su Instagram incanta i fan

Jolanda De Rienzo sta vivendo un ottimo momento di forma, dopo la nascita del figlio le sue forme sono diventate leggermente più rotonde ed entusiasmano ancora di più i tanti fan. In queste ultime ore, la sua passione per i selfie è diventata anche “hot” con l’ultima foto che Jolanda De Rienzo ha pubblicato subito dopo essere uscita dalla doccia. La presentatrice ha rivelato come non c’è nessun filtro per le foto, è uno scatto totalmente al naturale. Apprezzatissimo dai tanti fan, che hanno così riempito di complimenti una delle giornaliste più seguite su Sportitalia. Che da anni infiamma il pubblico e ora, direttamente da Caserta, lancia una nuova foto bomba che entusiasma i telespettatori maschili, spesso riversati sui social e che, solo su Instagram, le hanno fatto superare i 350mila follower. (Continua a leggere dopo la foto)

La sua vita privata

Legata al musicista Angelo Barletta, il 19 giugno 2021 Jolanda De Rienzo ha messo al mondo il suo primo figlio, Gabriel.“Volevo complimentarmi con te amore mio. Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole. Il nostro amore”, ha scritto Barletta su Instagram dopo la nascita del loro primo figlio. Prima di trovare finalmente la serenità in amore, Jolanda De Rienzo è stata legata all’allenatore della squadra Primavera Nicolò Frustalupi.