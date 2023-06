A 77 anni perde 30 Kg, la nonna fitness svela il suo segreto: “Ecco come ho fatto” – Con l’avanzare dell’età è sempre più difficile perdere peso, difatti il corpo non reagisce allo stesso modo alle diete e non ha lo stesso metabolismo. Una regola questa che non sembra valere per tutti. Joan MacDonald, che di anni ne ha 77, ribattezzata “nonna fitness”, è riuscita a perdere quasi 30 chili seguendo una dieta particolare e andando in palestra 5 volte a settimana. Sui social la signora ha svelato il suo segreto di bellezza. (continua a leggere dopo le foto)

A 77 anni perde 30 kg, la nonna fitness svela il suo segreto su Instagram

Su Instagram Joan MacDonald vanta un seguito di 1,7 milioni di followers. Sui social la 77enne ha raccontato di aver perso quasi 30 kg, seguendo una dieta, facendo attività fisica e armandosi di tanta buona volontà. La “nonna fitness”, come hanno preso a chiamarla anche i giornali, ha confidato come c’è riuscita: “Non credere mai che non si possa cambiare la propria vita”, ha scritto a margine di una foto dove si mettono a confronto i suoi 57 anni con gli attuali 77. “Quando avevo quarant’anni ho subito un’isterectomia che mi ha lasciato con un solo ovaio. Non mi è stato consigliato alcun tipo di TOS, né esercizi ipopressivi o di rafforzamento del pavimento pelvico. Non avevo idea di come mangiare per la salute. Sono andata avanti da sola, commettendo un errore dopo l’altro, aumentando lentamente di peso fino a superare i 90 chili, come nella foto”, ha svelato l’anziana signora. (continua a leggere dopo le foto)

La ricetta segreta di nonna fitness

Poi la svolta: “Solo dopo i settant’anni sono riuscita a dare una svolta alla mia salute con l’aiuto di mia figlia @yourhealthyhedonista e di suo marito @jeanjacquesbarrett. Ora sto facendo del mio meglio per portare avanti la fiamma e accendere quante più candele possibili”. Sui social Joan MacDonald ha voluto trasmettere un messaggio positivo: “Non importa la vostra età, quello che vi è successo in passato o quanto vi sentite male, le piccole azioni quotidiane nella giusta direzione possono fare una grande differenza se solo rimanete coerenti. Credeteci”. (continua a leggere dopo le foto)

A 77 anni perde 30 kg: la storia di Joan MacDonald

La sua dieta? “Ora mangio di più e continuo a perdere peso e mi sento meglio in generale. Assumo 5 piccoli pasti al giorno e inizialmente il mio obiettivo era quello di perdere peso il più velocemente possibile. Ma adesso lo faccio perché mi voglio sentire forte e potente, voglio sfidare me stessa ogni giorno e raggiungere i miei obiettivi”. Sul finale “nonna fitness” ha svelato: “Nel mio libro Flex Your Age spiego meglio il potere della mentalità, la creazione di una comunità, l’iniziare in piccolo, il cambiamento delle abitudini alimentari e l’inizio dell’allenamento di resistenza. Inoltre, fornisco tonnellate di informazioni gratuite proprio qui sul mio feed e nei miei highlight. La mia speranza è quella di aiutare il maggior numero possibile di voi a iniziare”.