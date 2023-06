Rocco Siffredi Maria Sofia Federico. In questi giorni ha fatto molto scalpore la notizia che Maria Sofia Federico, ex allieva de “Il Collegio”, ha deciso di entrare nell’Academy di Rocco Siffredi, divenendo a tutti gli effetti un’attrice a luci rosse. Il noto attore e regista ha deciso di rompere definitivamente il silenzio, svelando cosa ne pensa della sua nuova allieva. (Continua…)

Chi è Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico è divenuta famosa dopo aver partecipato alla sesta edizione de “Il Collegio”, docu-reality in onda su Rai 2. Al termine del programma, Maria Sofia non fu ammessa, anzi, risultò non classificata e allontanata per motivi disciplinari.

Dopodiché, l’ex allieva de “Il Collegio” ha continuato la sua carriera sui social ed in particolare su OnlyFans. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Maria Sofia dichiarò: “Onlyfans è come un lavoro stabile, perché io lo faccio per passione. In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili. A me piacerebbe diventare una regista porno e fare cose à la Erika Lust”.

Adesso Maria Sofia è entrata nell’Academy di Rocco Siffredi, come annunciato sui social: “Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy, e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”. (Continua…)

Le dichiarazioni del padre

L’ingresso di Maria Sofia Federico nell’Academy di Rocco Siffredi ha destato non poco scalpore. Anche il padre, intervistato dal programma radiofonico “La Zanzara”, si è espresso sull’argomento: “Il compito di un genitore è quello di attendere. Se Sofia ha deciso di intraprendere un determinato percorso significa che c’è stato un difetto di comunicazione fra lei e noi, mi sento in parte colpevole. Non è che non rispetto la sua decisione, ma non la condivido, non la comprendo, è differente. Ritengo che determinate scelte di mia figlia non siano coerenti“. (Continua…)

Rocco Siffredi Maria Sofia Federico: le sue dichiarazioni

Anche Rocco Siffredi ha rotto il silenzio in merito all’ingresso di Maria Sofia Federico nella sua Academy. Il noto attore di film a luci rosse ha dichiarato: “Quando l’ho vista ieri sera era un po’ in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. L’ho vista e le ho detto ‘ma te che ci fai qua?‘. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene! Lei comunque con questo mondo non c’entra niente, lei vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non sc**a, una cosa è certa, può stare tranquillo“.