La figlia dell’amato cantante italiano si è sposata: matrimonio di lusso per lei – È stata una cerimonia da fiaba, un evento indimenticabile per i protagonisti e i partecipanti. Il matrimonio della figlia del popolare cantante scomparso si è svolto domenica 11 giugno nel cuore della capitale, nella Basilica di Santa Francesca Romana, che si trova a pochi passi dal Colosseo. I piccoli della coppia hanno fatto da paggetti d’onore. Un evento che è stato raccontato nel dettaglio dal settimanale “Diva e Donna”.

Leggi anche: Cinema e politica in lutto: addio per sempre alla leggenda

Leggi anche: Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? La ballerina rompe il silenzio

La figlia dell’amato cantante si è sposata per la terza volta

Cristiana Ciacci si è sposata. La figlia di Little Tony è convolata a nozze con il compagno Massimiliano Salvi, a cui era legata da oltre 13 anni. La proposta di matrimonio era arrivata qualche tempo fa. La coppia, come dicevamo in apertura, ha raccontato i particolari della giornata speciale in una intervista rilasciata al magazine “Diva e Donna”.”Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico”, ha confidato la neo sposa al magazine. I figli della coppia, Melania e Mattia, erano i paggetti d’onore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maria De Filippi, ecco cosa ha fatto dopo il funerale di Berlusconi

Leggi anche: Isola, Cristina lancia un messaggio al suo amore: “Non vedo l’ora di vederti”

Cristiana Ciacci sposa: le foto delle nozze della figlia di Little Tony

La figlia di Little Tony, morto nel 2013, a Diva e Donna, ha raccontato così il primo incontro con il marito: “Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavamo il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati”. Per Cristiana Ciacci questo è il terzo esperimento matrimoniale: la donna si era già sposata due volte. Dai precedenti mariti ha avuto altri tre figli (i cui nomi iniziano tutti inizi con la lettera ‘m’), che erano anche presenti alla cerimonia da sogno. Stiamo parlando di Mirko Cassinelli, 24 anni, Martina Cassinelli, 22, e Melissa Aquino, 15. “Loro hanno riempito le mie voragini di carenze affettive. Papà era sempre in tour, mamma lavorava come hostess”, ha detto la Ciacci. (continua a leggere dopo le foto)

La figlia dell’amato cantante scomparso convola a nozze: Cristiana Ciacci sposa Massimiliano Salvi

Un periodo sereno quello di oggi per Cristiana Ciacci, che in passato ha avuto qualche problema di salute e ha superato faticosamente la scomparsa della madre, Giuliana Brugnoli, avvenuta quando lei aveva soltanto 19 anni. La figlia di Little Tony ha sofferto di anoressia per diverso tempo, ma il padre ha avuto difficoltà a capire quel momento così difficile. “Lui non la concepiva come malattia, per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima”, aveva chiarito lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa. Come suo padre Cristiana si è dedicata alla musica fin da giovanissima, ha fondato infatti la Little Tony Family, una band musicale con la quale si esibisce spesso in Italia per mantenere vivo il ricordo dell’adorato papà. Assieme a lei Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre, e due ballerine.