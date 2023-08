Michelle Hunziker sta vivendo la sua prima estate da nonna: pochi mesi fa sua figlia Aurora ha dato alla luce il suo primogenito Cesare Augusto. La conduttrice di Canale 5 è letteralmente impazzita di gioia e in questi giorni di vacanza ha deciso di condividere la sua felicità anche con i fan. Mentre si sta godendo il sole della Sardegna, la Hunziker ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni scatti decisamente interessanti in costume. La conduttire ha letteralmente lasciato i suoi fan completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Michelle Hunziker Instagram, lo scatto al mare è da sogno

Michelle Hunziker, a quasi 50 anni, con il suo fisico letteralmente mozzafiato, è un’icona intramontabile di bellezza. I suoi ultimi scatti al mare, infatti, postati da lei stessa sul suo profilo Instagram, hanno fatto impazzire i fan della conduttrice che, alla vista del suo fisico asciutto e muscoloso e di quel sorriso contagioso non hanno potuto che ribadire quanto la showgirl sia stata e sia ancora oggi, una bellezza fuori dall’ordinario. La conduttrice grazie alle sport riesce a mantenere una forma perfetta, davvero da far invidia. Sono tantissimi, infatti, i commenti sotto le nuove foto in costume della presentatrice che hanno stuzzicato le fantasie dei fan: “Le batti ancora tutte” e ancora: “Spaziale”. Che dire? Il piccolo Cesare Augusto, primogenito di Aurora Ramazzotti, ha una nonna sprint. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità sulla conduttrice

Michelle Hunziker nell’estate del 1995 ha conosciuto, dopo un concerto a Milano, il cantautore Eros Ramazzotti, con cui ha avuto la figlia Aurora Sophie Ramazzotti, nata il 5 dicembre 1996. Ramazzotti e Hunziker si sono sposati con una cerimonia religiosa il 24 aprile 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. La coppia si è separata nel marzo 2002 per poi divorziare nel 2009, rimanendo comunque in ottimi rapporti negli anni successivi.

Nel 2011 si è legata sentimentalmente all’imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda; il 10 ottobre 2013 è nata la loro prima figlia, Sole Trussardi. Il 10 ottobre 2014 i due si sono sposati al palazzo della Ragione di Bergamo. L’8 marzo 2015 è nata la loro seconda figlia, Celeste Trussardi. I due si sono separati nel gennaio 2022, dopo quattro anni di convivenza e sette di matrimonio. Il 30 marzo 2023 diventa nonna per la prima volta di Cesare, primogenito della figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza.