Michelle Hunziker fidanzato attuale. La nota conduttrice televisiva rompe il silenzio in una lunga intervista rilasciata ad Oggi: “Sono single. Credo nell’amore ma non nel per sempre“. L’ex moglie di Eros Ramazzotti si racconta a 360°, toccando temi che prima non aveva mai esplorato. La conduttrice ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Berlusconi. (Continua…)

Chi è Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. Nata in Svizzera, ha ottenuto il successo nel nostro paese, dove si è trasferita da giovanissima. Ha esordito nel programma televisivo “I cervelloni”, condotto da Paolo Bonolis, ma ha poi raggiunto l’apice del successo al timone di “Zelig“. Michelle Hunziker da anni conduce anche “Striscia la Notizia“, noto tg satirico in onda su Canale 5. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le vesti di attrice, recitando nella famosissima sit-com “Love Bugs” insieme a Fabio De Luigi e al cinema in alcune pellicole natalizie. (Continua…)

Michelle Hunziker fidanzato attuale

La conduttrice Michelle Hunziker è stata sposata con il cantante Eros Ramazzotti, conosciuto a Milano durante un concerto. Insieme hanno avuto una figlia, Aurora. Dopo la fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti si è sposata una seconda volta con Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto altre due figlie: Sole e Celeste. Dopo la fine dell relazione amorosa con Trussardi pare abbia avuto un flirt con Giovanni Angiolini, ex concorrente del “Grande Fratello”. Adesso, ai microfoni di Oggi, dichiara: “Sono single. Credo nell’amore ma non nel per sempre“. (Continua…)

Le dichiarazioni su Berlusconi

Nell’intervista rilasciata ad Oggi, Michelle Hunziker ha ricordato anche Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. “Mi chiamava spesso per farmi i complimenti” – ha dichiarato – “La sua energia catalizzava chiunque. L’ultima volta che ci siamo visti è stato ad Arcore: ero andata da lui per fargli firmare una promessa per Doppia Difesa. Non c’era ancora il governo e a tutti i leader di partito chiesi di firmare l’impegno a far passare la legge del Codice rosso“.