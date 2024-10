Gossip. “Grande Fratello”, Helena scopre Lorenzo e Shaila: la sua reazione spiazza tutti – Nonostante sia stata presentata come la prima coppia della nuova edizione del Grande Fratello, il legame tra Shaila Gatta e Javier Martinez sembra nascondere delle complicazioni. Infatti, la ballerina sembra essere altrettanto attratta da Lorenzo Spolverato, che ha recentemente baciato Helena Prestes e ha sviluppato un forte legame con lei. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Helena scopre Lorenzo e Shaila

“Grande Fratello” – Ieri sera, dopo la puntata, Shaila Gatta ha avuto un momento riservato con Javier, chiedendogli di esporsi di più: “Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l’iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto”.

Poco dopo, però, Shaila ha avuto una sorta di “esterna” con Lorenzo nella piscina. I due hanno riconosciuto di essere attratti l’uno dall’altra e lei lo ha provocato dicendo: “Io non ho scelto nessuno! Però vedo che tu l’hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei e va bene”. Lorenzo ha rassicurato la sua “amica speciale”, dichiarando di non essere impegnato emotivamente con nessuna e di essere interessato a conoscere meglio Shaila. Tuttavia, quest’ultima ha messo in guardia: “Ti vorrei credere, però a volte mi sembra che tu reciti un po’, ma se dici la verità mi fa piacere”.

