“Grande Fratello”, chi rischia secondo i sondaggi

Questa sera, lunedì 30 settembre 2024, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Già la scorsa settimana siamo entrati nel vivo del reality, con le nomination che hanno creato dissidi tra i concorrenti. Anche in questi giorni, il pubblico è chiamato a votare. Il televoto che si chiuderà stasera, decreterà il primo candidato all’eliminazione che avverrà giovedì 3 ottobre 2024. Chi rischia? (Continua dopo le foto)

Chi sono i concorrenti al televoto

Questa sera, durante la quinta puntata del Grande Fratello, scopriremo l’esito del televoto che vede protagonisti Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia e Shaila Gatta. Il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito. Il meno votato sarà ufficialmente il primo candidato all’eliminazione che avverrà giovedì 3 ottobre, in occasione della sesta puntata. I sondaggi, in questo televoto, sembrerebbero essere piuttosto chiari. (Continua dopo le foto)

Chi rischia di essere eliminato

È difficile indovinare chi potrebbe essere effettivamente eliminato in questo momento, visto che il reality è appena iniziato. Adesso il pubblico potrebbe votare con due criteri: prime antipatie o simpatie, e quanto i concorrenti tengono vive le dinamiche. In questo televoto sicuramente ci sono due protagoniste della casa: Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due, infatti, hanno già dato vita a dei flirt con i concorrenti più affascinanti della casa, accendendo cos’ l’interesse dei telespettatori. Helena e Lorenzo si sono scambiati un bacio appassionato in giardino, mentre Shaila e Javier durante il gioco della bottiglia. Nascerà qualcosa tra loro? Un altro concorrente molto apprezzato, questa volta per la sua personalità, è Iago Garcia.

