“Affari Tuoi”, si mette male per Pasquale: la reazione di Stefano De Martino

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, in onda domenica 29 settembre 2024, a sfidare la sorte è Pasquale, concorrente della Basilicata. L’uomo è arrivato in studio con la moglie Anna con la quale condivide la vita da ben 34 anni. Pasquale è entrato in gara con il pacco numero 16. Dopo aver raccontato il curioso aneddoto su come ha conosciuto la moglie, il concorrente ha svelato il contenuto del suo pacco. Come ha reagito Stefano De Martino vedendo quella cifra? (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la partita di Pasquale

Sin dall’inizio, Pasquale sembra incline a tenersi il suo pacco numero 16. Fino a metà partita sono rimasti i pacchi principali tra quelli rossi, a parte quello da 200mila euro. Nei vari momenti di confronto con il Dottore, il concorrente ha rifiutato le offerte: prima 40mila euro, poi 30mila e poi 35 mila. A cinque pacchi dalla fine, Pasquale ha ancora tre pacchi rossi, con 300mila, 75mila euro e 5mila euro, ma anche due pacchi blu, con 0 e 75 euro. Una volta aperto il pacco della Lazio, contenente 0 euro, il Dottore offre nuovamente 45mila euro al concorrente. A quel punto, Pasquale interrompe un attimo il gioco per raccontare un aneddoto su come ha conosciuto la moglie. E intanto i telespettatori sognano quando Stefano De Martino balla con una pacchista. (Continua dopo le foto)

Pasquale racconta come ha conosciuto la moglie

“Non avevo il coraggio di mostrarmi a lei, ma una sera, durante una festa padronale, degli amici caini mi hanno tirato un “pacco”, ovvero mi presentarono una ragazza che non mi piaceva. Dopo cinque minuti mi fa capire di non avere il ragazzo, ma io le dico di voler stare solo. Dopo un po’ mi chiede perché non la baciassi e io, dopo aver preso tempo, ho aspettato che lei (la moglie) arrivasse in piazza. Mi sono avvicinato a lei, le ho dato un bacio chiedendole di liberarmi da quella ragazza. Poi ho aggiunto: lo schiaffo me lo dai dopo”, il racconto di Pasquale, che ha intenerito tutto il pubblico. Poi è arrivato il momento di prendere la decisione.

