Michael Schumacher, la splendida notizia in famiglia

Michael Schumacher è un ex pilota automobilistico tedesco. Il suo nome è legato a quello della Ferrari. Soprannominato Kaiser, detiene alcuni primati della Formula 1 avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di giri veloci in gara e di hat trick, ovvero pole position, vittoria e giro più veloce nello stesso Gran Premio. Il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. In queste ore è arrivata una splendita notizia per l’ex pilota di F1. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Michael Schumacher, il numero 1 della Formula 1

Leggi anche: Michael Schumacher, la triste rivelazione fa piangere i fan

Leggi anche: Michael Schumacher, il gesto strappalacrime della figlia

Leggi anche: Michael Schumacher, lo straziante annuncio del fratello a 10 anni dalla tragedia

Michael Schumacher, la figlia Gina si è sposata: le news

La figlia di Michael Schumacher, Gina Maria, ha sposato il suo compagno Iain Bethke, a cui era legata da sette anni. La cerimonia si è tenuta a Palma di Maiorca sulle colline di Port d’Andratx, in una villa lussuosa acquistata nel 2017 dalla moglie dell’ex pluricampione del mondo di Formula 1, Corinne, e appartenuta in passato a Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Secondo quanto racconta il quotidiano Ultima Hora, al matrimonio tra gli invitati c’erano lo zio Ralf Schumacher, anche lui ex pilota, col compagno Etienne Bosquet-Cassagne, ma non c’è alcuna menzione su una presunta presenza del papà, da tempo in gravi condizioni di salute dopo un incidente su una pista da sci.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”