Michael Schumacher, la triste rivelazione fa piangere i fan

Gossip. Michael Schumacher, le ultime notizie sulle condizioni di salute sull’ex campione di Formula Uno hanno lasciato i fan senza parole. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche: “Grande Fratello”, il terribile gesto di Varrese e Garibaldi: il video incriminante

Leggi anche: Riccardo Fogli, svelato il motivo del suo ricovero in ospedale

Michael Schumacher, dieci anni dal tragico incidente

Michael Schumacher, sono passati ormai dieci anni dal tragico incidente che ha cambiato per sempre la vita dell’ex campione di Formula Uno. Il pilota si trovava a Meribel con la famiglia, quando ha deciso di scendere con gli scii lungo la Chamois, una pista rossa. Ad un certo punto, Schumacher si è diretto in un tratto non battuto dove è stato sorpreso da una roccia nascosta dalla neve. A quel punto il pilota ha colpito il masso, poi è caduto di testa su un’ altra pietra. Nonostante indossasse il casco di protezione, i danni furono talmente gravi da dover trasportare Schumacher d’urgenza in elicottero all’ospedale Universitario di Grenoble. (Continua a leggere dopo le foto)

Michael Schumacher, le ultime notizie sulle condizioni di salute dell’ex campione di Formula Uno

Micheal Schumacher è stato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula Uno. Insieme a Lewis Hamilton è stato il più vincente nella storia, con sette titoli mondiali. A dieci anni di distanza dal tragico incidente che ha completamente cambiato la vita di Michael Schumacher, Roger Benoit ha deciso di parlare delle attuali condizioni di salute del suo carissimo amico. Durante un’intervista rilasciata alla rivista Blick, Benoit ha dichiarato che Schumacher è ormai “un caso senza speranze”. Lo storico cronista della Formula Uno è sempre rimasto in ottimi rapporti con Corinna, la moglie di Micheal Schumacher, con i figli Mick e Gina-Maria e con il fratello Ralf. Benoit ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale tedesco Blick in merito alle condizioni attuali del campione di Formula Uno. ““La risposta alla domanda sulle condizioni di salute di Micha è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà’. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza”.