Non ci sarà la diretta con il Grande Fratello questa sera, un vero peccato dopo la scena che ha visto protagonisti Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese nella mattinata di ieri e che vale la pena commentare. I due inquilini si trovavano in cucina intenti a preparare la colazione non perdendo occasione per mettere in mezzo Beatrice, ignara di tutto. Un video spuntato sul web mostra il terribile gesto di Massimiliano il quale viene criticato e disprezzato dagli utenti che chiedono la squalifica perché ha superato il limite.

Massimiliano torna ad attaccare Beatrice

Negli ultimi giorni, Massimiliano Varrese è tornato nuovamente ad attaccare Beatrice Luzzi. Dopo la tregua di circa un mese fa, per i modi e le parole usate dall’attore e avvisato dallo stesso Signorini di stare attento perché rischia la squalifica, ritorna sui suo passi e si rende protagonista di un nuovo gesto irrispettoso nei confronti della collega. Lo ha fatto già nel corso della puntata del 29 gennaio, e a distanza di poco meno di 24 ore, quando ha accusato la coinquilina di parlare senza microfono, violazione del regolamento che è costata ai concorrenti la decurtazione del budget per la spesa settimanale. Nelle ultime ore, inoltre, un suo gesto non è passato inosservato ed è stato ampiamente criticato dai social. (continua dopo la foto)

Il terribile gesto di Massimiliano

È successo tutto nella mattinata di ieri, quando Beatrice Luzzi vuole un pezzo di ananas, ma essendo finita Giuseppe gliene offre qualche pezzo dal suo piatto. Nel video incriminante, però si sente chiaramente che Garibaldi dice a Varrese che la Luzzi “lo ha preso”, facendo intendere all’attore che la G Fina avesse preso il frutto senza chiedere il permesso. Ovviamente la verità è un’altra, e chi ha visto il video sa che è stato proprio Garibaldi a offrire l’ananas a Beatrice. Quello che fa davvero infuriare però, è la reazione di Massimiliano.

L’attore, dopo aver capito da quale piatto Beatrice avesse preso l’ananas, ha scelto di prenderne un altro mostrandosi schifato, solo perché lo aveva toccato la Luzzi. (continua dopo il video)

Il guru che chiede che il piatto gli venga cambiato perché lo ha toccato Bea, sincero? Io lo squalificherei anche solo per questo, sarà che con questo pazzoide sono arrivato al limite e provo repulsione nel vederlo ancora lì#GrandeFratello #Luzzers pic.twitter.com/Lw9wub1Uzz — ingegnere era (@faaab__) January 31, 2024

I commenti social

In tanti hanno condiviso e commentato il gesto di Varrese: “Autori, presentatore, responsabili del programma tutti, se veramente provate considerazione, stima o addirittura bene nei suoi confronti, fate un’atto di umanità, mandatelo a casa con qualsivoglia motivazione, perché il livello di guardia è abbondantemente superato“, ha scritto un utente su X. “Vogliamo far vedere i video veri che vediamo noi e non le pagliacciate montate ad arte dalla regia GRAZIE BUON LAVORO #GrandeFratello”, ha scritto un’altra taggando Rebecca Staffelli.