“Grande Fratello”, per il concorrente sta per arrivare la peggiore delle notizie

Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del reality show di Canale 5, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Ogni settimana i concorrenti ricevono il risulato del televoto e questa volta le cose per uno di loro non sembrano essere positive. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, i sondaggi sul televoto: Stefano a rischio

La permanenza al Grande Fratello di Stefano potrebbe finire molto presto. I telespettatori sembrano aver preso una drastica decisione nei suoi confronti, privilegiando altri concorrenti. A primeggiare ancora una volta dovrebbe essere la discussa Beatrice, amata però dal pubblico. Stefano è uno dei gieffini finiti al televoto e purtroppo l’esito dello stesso potrebbe essere inglorioso per lui. Al primo posto abbiamo Beatrice col 51 e il 49% dei voti, stando ai sondaggi effettuati tra gli altri da RealityHouse. Poi in seconda posizione troviamo Letizia col 24 e 16% delle preferenze e dopo di lei c’è Vittorio, che totalizza il 16 e il 17% dei voti. Stefano non è andato l’oltre il 7 e l’8% e, anche se non dovrà lasciare la casa nella prossima puntata in diretta, finirebbe però al televoto eliminatorio e la sua permanenza nella casa potrebbe essere agli sgoccioli. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Stefano Miele è diventato popolare partecipando all’edizione del Grande Fratello 2023. Nato a Gaeta nel 1990, ha 33 anni e dopo avere vissuto a New York e Londra, si è trasferito a Milano dov’è rimasto per curare la sua carriera da stilista. Miele produce calzature di lusso, vendute da alcuni tra i più prestigiosi store digitali in Italia , e il suo marchio, avviato nel 2020, si chiama Haus of Honey. Miele è entrato nella Casa del GF in corsa quando l’edizione era già cominciata da qualche mese. Ha stretto un rapporto di amicizia con Beatrice Luzzi che è la concorrente alla quale è più vicino. Fidanzato con un medico, si definisce molto innamorato.