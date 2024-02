“Grande Fratello”, violazione del regolamento: concorrenti beccati di notte – Non smette di stupire quest’ultima edizione del “Grande Fratello”. Nelle ultime settimane sono diversi i concorrenti che durante la giornata se ne escono con frasi come ‘ne parliamo meglio stanotte’ oppure ‘non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo‘. Ed è chiaro che i vipponi si riferiscano all’orario in cui viene sospesa la diretta. Come saprete, il live sul sito del “Grande Fratello” e su “Mediaset Extra” chiude alle 2:00. Tali parole hanno fatto pensare dunque ai più che gli inquilini ragionassero in segreto su dettagli che non volevano far sapere al pubblico. Ma di cosa si tratta? Grazie ad un piccolo sforamento della diretta, come evidenzia «Biccy», ora abbiamo la risposta. Non cose da poco, si parla di violazione del regolamento. (continua a leggere dopo le foto)

È capitato, soprattutto nelle ultime settimane, di sentire Anita, Letizia, Paolo, Greta, Giuseppe e Rosy esclamare espressioni come “Stanotte poi ne parliamo”. Come fosse un appuntamento per i concorrenti a cui è impossibile mancare. Ma cosa avevano da dirsi in gran segreto? Lo sforamento della diretta, che come dicevamo, chiude alle 2, ha svelato il mistero: si è capito che si ha a che fare con una grave violazione del regolamento del reality show di Canale 5, con tanto foglio e penna per parlare di uscite e sembra anche di nomination. L’indiscrezione bomba arriva dal sito “Biccy”, che segue costantemente le dinamiche nel loft di Cinecittà. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, violazione del regolamento: costa stavano facendo dopo le 2 i concorrenti

Pochi minuti dopo le due, la regia 2 ha mostrato le immagini di Anita, Rosy e Giuseppe riuniti su un letto, armati di carta e penna e intenti a parlare di uscite, televoto e nomination. La Olivieri ha detto: “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“, ha esclamato indicando di tanto in tanto il pezzo di carta che aveva in mano. (continua a leggere dopo le foto)

Questo è contro qualsiasi regolamento. Scrivere nomination e parlare indicando nomi sui fogli. Ué ma siamo matti? È una pagliacciata quest'anno. Non mi aspetto alcun provvedimento, ma uno smerdando è necessario… #GrandeFratello pic.twitter.com/JlcvpnwdkN — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) February 1, 2024

Nomination, uscite e…

Giuseppe ha replicato guardando sempre il foglio: “L’unica speranza è che se uno non esce qua, è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…”. Come scrive Anthony Festa su «Biccy», se gli autori “confermeranno che questa riunione dal sapore carbonaro era incentrata davvero sulle nomination e non sul Fantasanremo o sulle strategie per gli scacchi, allora si tratterebbe davvero di una vera violazione del regolamento. Fa sorridere che questi tre gieffini siano tra quelli che hanno accusato in più occasioni Beatrice e Vittorio di parlare senza microfono”. Appare comunque chiaro che chiudere la diretta a partire dalle 2 non è proprio una gran bella trovata.