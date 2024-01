“Grande Fratello”, Varrese vuole abbandonare la casa: cosa succede – La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 gennaio 2024, ha visto l’eliminazione definitiva di Monia La Ferrera. La modella ha perso con solo il 5% il televoto contro Perla, Sergio, Federico, Fiordaliso e Stefano. La sua uscita dal loft di Cinecittà ha lasciato di sasso il suo ex fidanzato, Massimiliano Varrese. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, dura decisione di Beatrice su Vittorio: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, frase choc di Varrese su Beatrice: pubblico infuriato

“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese vuole abbandonare la Casa: cosa succede

Come qualcuno saprà, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera hanno convissuto a lungo. A quindici anni dalla loro separazione i due si sono rincontrati per la prima volta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Fin dal suo ingresso lo scorso dicembre, l’attore ha cercato di riavvicinarsi alla modella, ma non con i risultati sperati. Convinto di avere dalla sua una folta schiera di fan, Varrese non immaginava che l’eliminata sarebbe stata proprio la sua ex compagna. Al termine della diretta il vippone è apparso col viso scuro, tirato, molto giù di morale. Un silenzio che non è sfuggito al popolo del web. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Beatrice Luzzi torna nella casa del “Grande Fratello” e fa piangere gli italiani: la lettera d’addio al padre

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Il concorrente minaccia il ritiro: il retroscena

L’esperienza di Monia La Ferrera a Cinecittà è durata appena 56 giorni e Massimiliano Varrese non l’ha presa affatto bene. A gettare benzina sul fuoco in queste ore Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha svelato un retroscena particolare sulla reazione dell’attore all’uscita della sua ex fidanzata. Venza, come scrive «Gossip e tv», ha ricevuto una soffiata da parte di un utente, che gli ha fatto presente che il gieffino avrebbe passato la notte a piangere in confessionale. A detta della fonte, Varrese pare abbia addirittura minacciato di uscire. Sarebbero stati gli autori a trattenerlo in Casa nel tentativo di convincerlo. Dichiarazioni a dir poco sconvolgenti, che però non convincono tutti i telespettatori. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese vuole abbandonare la Casa? Il rumor

Tanto per cominciare, si tratta di un rumor. Non è chiaro se il gossip diffuso da Amedeo Venza corrisponda alla realtà. Vero o no, per il popolo del web si tratterebbe comunque di una reazione esagerata, dal momento che Monia La Ferrera ha più volte fatto presente all’attore di non voler riprendere alcuna relazione. Per tanti tale situazione con protagonista Varrese non era così diversa da quella venutasi a creare all’inizio del reality con Heidi Baci. (continua a leggere dopo le foto)

Avrebbe pianto per tutta la notte in confessionale e…

Il gieffino, come dicevamo, avrebbe passato l’intera nottata a piangere in confessionale, minacciando gli autori di ritirarsi e lasciare il GF. Un rumor quello di Amedeo Venza, che per ora non è stato né confermato né smentito. Per i più su “X”, ex Twitter”, si tratta di un’ipotesi surreale. Staremo a vedere: certamente Alfonso Signorini durante la prossima puntata del programma di Canale 5 affronterà la delicata questione e capiremo se la partecipazione di Varrese al “Grande Fratello” è ai titoli di coda.