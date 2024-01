“Grande Fratello”, Stefano Miele fa outing sul famoso cantante: “Lui è gay”

Un nuovo scivolone nella casa del “Grande Fratello“. Nonostante i concorrenti sappiano che sono ripresi ventiquattro ore su ventiquattro, spesso dimenticano di avere i microfoni e si lasciano andare a dichiarazioni o riflessioni che poi potrebbero avere delle ripercussioni. Nelle ultime ore, ad esempio, Stefano Miele si è lasciato andare ad una rivelazione su un cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

“Grande Fratello”, Stefano Miele e la rivelazione sul cantante

Nella casa del “Grande Fratello”, durante una conversazione tra Fiordaliso, Beatrice Luzzi e Stefano Miele, quest’ultimo si è lasciato andare ad una rivelazione che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Parlando di un famoso cantante, Fiordaliso ad un certo punto ha chiesto: “Lui è stato fidanzato con Elodie o dico una cosa falsa?“. A quel punto è intervenuto Stefano, che ha esclamato: “No, lui è gay“. Il gieffino sembrava convinto di quanto detto, peccato che il cantante in questione non ha mai fatto coming out. (Continua…)

La rivelazione su Mahmood

Nella casa del “Grande Fratello”, Stefano Miele si è lasciato andare ad una confessione sconvolgente su Mahmood. Alla domanda di Fiordaliso se il cantante avesse avuto una storia d’amore con Elodie, il gieffino ha risposto: “No, lui è gay“. Mahmood in passato è stato paparazzato dal settimanale “Chi” in compagnia di un uomo, ma non ha mai ammesso di essere gay. Stefano, invece, sembrava convinto di quanto detto. (Continua…)

Le parole di Mahmood sul suo orientamento sessuale

In una passata intervista, Mahmood ha dichiarato: “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Sono felice e sono fidanzato. Io non ho mai detto di essere gay. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.