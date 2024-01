“Grande Fratello”, chi è stato eliminato: il pubblico ha deciso

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la puntata è stato annunciato il nuovo eliminato. Al televoto c’erano ben sei concorrenti: Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Solo uno di loro, però, ha lasciato per sempre la casa più spiata d’Italia. (Continua…)

“Grande Fratello”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera, lunedì 29 gennaio 2024, è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvicina all’attesissima finale. La puntata di ieri ha visto nuovamente protagoniste Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Sono senza ombra di dubbio le due concorrenti preferite dal pubblico e quasi sicuramente si giocheranno la finale. Nella casa tra loro due regna la rivalità e ieri sera c’è stato un altro scontro durante la diretta. Per fortuna, oltre ai litigi, non sono mancate le sorprese: Federico ha incontrato il papà, mentre Greta ha potuto riabbracciare il fratello Josh. (Continua…)

“Grande Fratello”, chi è stato eliminato nella puntata di ieri

Durante la puntata è stato annunciato anche il nuovo eliminato. Al televoto c’erano ben sei concorrenti: Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. La meno votata dal pubblico è risultata Monia, che di conseguenza ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Per lei è stata un’esperienza sicuramente positiva. Monia si è raccontata a 360°, facendosi conoscere dal pubblico. La donna ha avuto anche la possibilità di chiarire alcune divergenze con Massimiliano Varrese, ex compagno. (Continua…)

Chi sono i nominati

Dopo l’annuncio dell’eliminato ci sono state nuove nomination. Questa settimana al televoto sono finiti: Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio. Man mano che andiamo avanti, il cerchio si stringe sempre di più. Il risultato del televoto, dunque, diventa fondamentale per l’avventura dei concorrenti nella casa del “Grande Fratello”. Solo uno di loro vincerà questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.