Home | “Grande Fratello”, tutti in lacrime per Federico Massaro: cos’è successo

La puntata di ieri del “Grande Fratello” è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Una in particolare ha visto protagonista Federico Massaro. Il concorrente del reality show di Canale 5 ha incontrato il papà, con il quale in passato ha avuto un rapporto burrascoso. La sua storia ha fatto emozionare tutti. (Continua…)

Chi è Federico Massaro

Federico Massaro è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Egli è entrato nel programma durante la puntata del 4 dicembre. Di professione modello, Federico è di Milano ma vive a Seul. La sua carriera nel campo della moda è iniziata per caso, visto che lui inizialmente aveva studiato sia architettura che fisioterapia. In breve tempo, però, Federico è diventato uno dei modelli di punta di Dolce&Gabbana. Un’altra delle sue passioni è la recitazione: da ragazzo, infatti, sognava di fare l’attore. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2018. Mentre cercava lavoro a Milano come cameriere, è stato fermato da un’agenzia di moda, che gli ha proposto di diventare modello. (Continua…)

Il rapporto con il padre

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello”, Federico Massaro ha raccontato che in passato ha avuto un rapporto un po’ burrascoso con il padre. Parlando della sua famiglia, il concorrente ha dichiarato: “Non si sono presi molto cura di me. La mia famiglia è molto complicata. Mio papà ha avuto problemi di dipendenza ed era dura, cose inimmaginabili. A 16 anni c’era il mio papà che era chiuso in bagno, avevo capito che si stava sentendo male e così ho chiesto aiuto e lo abbiamo salvato. Alcune persone si sarebbero arrabbiate con lui, altre lo avrebbero abbandonato. Anche se io ero molto arrabbiato, ho deciso di cambiare approccio. Lo amo e l’ho sempre amato. Durante il Covid mi sono trovato a fare il padre di mio padre. Lui ce l’ha fatta ad uscire da quel giro grazie al mio cambiare atteggiamento nei suoi confronti”. (Continua…)

“Grande Fratello”, Federico incontra il padre

Dopo aver raccontato la sua storia, Federico ha incontrato il padre ed è stato un momento molto emozionante. Nel loro abbraccio c’è il significato di tutto quello raccontato dal concorrente nella casa più spiata d’Italia. Nelle scorse settimane, Federico era apparso solo come “belloccio” e “donnaiolo”, adesso invece il pubblico ha scoperto un altro lato del suo carattere ed ha guadagnato molti punti.