“Grande Fratello”, il gesto choc di Monia contro Varrese

Il Grande Fratello continuano ad incantare giorno dopo giorno i telespettatori di Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia non possono mancare le liti, le quali, soprattutto nell’ultimo periodo, sembrano essere all’ordine del giorno. Lunedì 29 Gennaio 2024 è andata in onda la puntata in diretta del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. In modo particolare si è parlato dell’allontanamento di Monia dal suo ex Massimiliano Varrese. La donna una volta uscita dalla casa ha compiuto un gesto decisamente inaspettato nei confronti del concorrente. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il gesto di Monia contro Varrese

Lunedì 29 Gennaio 2024 è andata in onda la puntata in diretta del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha comunicato al pubblico di Canale 5 il responso del televoto: Monia La Ferrera, ex fidanzata dell’attore Massimiliano Varrese, ha dovuto abbandonare la casa. La concorrente non è riuscita a entrare nelle grazie del pubblico del Grande Fratello e, inoltre, non ha chiarito la sua relazione con l’ex attore, scivolando fuori dalla dinamica che gli autori avevano in mente facendole varcare la porta rossa. I due, in settimana, si erano allontanati dopo che nella puntata di martedì Massimiliano aveva saputo della presenza di un uomo nella vita di Monia. Alfonso Signorini aveva fatto il nome di Gianni, una persona che, a detta della stessa Monia, è un amico che ha il merito di essere stato sempre presente nella sua vita, ma il loro rapporto, aveva specificato, non è mai andato oltre l’amicizia. Dopo aver appreso la notizia, Massimiliano si era allontanato da Monia, ma dopo la sua eliminazione è crollato in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)

Un colpo di scena inaspettato

Sembra che Massimiliano Varrese, dopo l’uscita dal Grande Fratello di Monia La Ferrera, abbia trascorso tutta la notte nel confessionale minacciando anche l’uscita, cosa che ovviamente non è avvenuta. Poco dopo il ritorno sui social di Monia, l’ex gieffina ha compiuto un gesto poco elegante nei confronti del suo ex condividendo nelle sue storie Ig un post di Amedeo Venza: “Monia è una bravissima ragazza. Forse è stato meglio così… perché nella Casa era molto condizionata dal suo ex Varrese che in modo non troppo velato la controllava nei gesti e nelle parole”. Un post, come detto, ripubblicato proprio da Monia, che ha scatenato i commenti dei fan del reality su X. Tra i vari messaggi si legge: “E se Monia dopo neanche 24 ore riposta il posti di Venza fatevi 4 domande e datevi 1000 risposte ciao Varrese #GrandeFratello“ e “Fake guru: Monia non farti condizionare. Sempre lei che reposta questo commento: Hahhahahhahahahahahhahahaha. Tutto così bello”.